Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi

26.08.2022 15:06
Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık zeytin ağacının çevresinde düzenleme yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık zeytin ağacının çevresinde düzenleme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen "Zeytin Büyük Ağaçların İlkidir Projesi" kapsamında Karadiken Mahallesi'ndeki zeytin ağacının etrafı temizlendi.

Ekipler, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık ağacın çevresine parke taşı döşedi, yakınındaki taş bina ile su kuyusunu da restore etti.

Mahalle Muhtarı Ali Aşık, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Zeytin, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi - Son Dakika
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