Ekipler, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık ağacın çevresine parke taşı döşedi, yakınındaki taş bina ile su kuyusunu da restore etti.

Kaynak: AA

Zeytin, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi - Son Dakika

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