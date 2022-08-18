Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

18.08.2022 16:40
Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Özlüce Mahallesi'nde, dün, av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten R.D'nin (46) yaşamını yitirdiği, H.D. (42) ve A.D'nin (40) yaralandığı kavgayla ilgili jandarmaya teslim olan şüpheli M.G'nin ardından, ekipler ifadelerden yola çıkarak zanlı Ü.G'yi de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralılar H.D. ve A.D'nin Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus ilçesinde, dün, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. ile evinin damında görüştüğü R.D, H.D. ve A.D. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan R.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından kaçan M.G. de jandarma karakoluna teslim olmuştu.

YORUMLAR
500
MTSOB Başkanı Sabri Tekli'den, Vali Pehlivan'a ziyaret MTSOB Başkanı Sabri Tekli'den, Vali Pehlivan'a ziyaret Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı Mersin'de av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, 2 kardeşi de yaralandı
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement