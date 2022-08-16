Mersin'de 24 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 24 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

16.08.2022 22:37
Mersin'de 24 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki kayıp şahıs 24 gün sonra ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki kayıp şahıs 24 gün sonra ölü bulundu.

Tarsus ilçesinde 24 Temmuz Pazar günü Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek'ten (62) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol edildi. Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken bugün Çatalçam mevkiinden geçen bir kişi cesetle karşılaştığı ihbarında bulundu. Hemen jandarmaya bilgi verilmesi üzerine gelen ekipler, cesedin kayıp şahıs Uğur Taşyürek olduğunu tespit etti. Taşyürek'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Tarsus Belediyesi'nin Üreticiye Verdiği Ayçiçek Tohumlarının Hasadı Yapıldı Tarsus Belediyesi'nin Üreticiye Verdiği Ayçiçek Tohumlarının Hasadı Yapıldı Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 24 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basına servis edilmeyen ziyaret! Eve sadece kendisi girdi
22:04 Türk sinemasının emektar ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşında yaşamını yitirdi
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Kopenhag-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım
20:40 Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 22:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 24 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement