Dalgıçlar, kayıp çiftçiyi su kuyusunda aradı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden çiftçi Uğur Taşyürek'ten (62) 6 gündür haber alınamazken, dalgıçlar bölgede bulunan kuyulara inerek iz bulmaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde oturan Uğur Taşyürek, 24 Temmuz'da saat 07.00 sırlarında bahçeye gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Taşyürek'in oğlu Ömer Taşyürek, babası için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden bu yana Taşyürek'den bir haber alınamadı. Jandarma, polis, AFAD ve köylüler bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de bamya ve üzüm toplamaya gittiği bahçenin olduğu bölgede bulunan 7 su kuyusuna dalgıç indirdi. Kuyularda yapılan araştırmadan da sonuç alınamadı.Ömer Taşyürek, "Babamı görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum" dedi.