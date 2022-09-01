Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi

01.09.2022 10:02
Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince,

gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmada, Öğretmenler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapıldı. Aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirilirken depo sahibi M.B. gözaltına alındı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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