İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da Mehmet Aşık 'ın (46) öldürüldüğü, oğlu B. Aşık'ın da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı Y.K'nin saklandığı adres tespit edildi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, oğlunun da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Mehmet Aşık, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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