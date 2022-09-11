Güvenlik güçlerince fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde Mustafa Kırgın (58) yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de otomobile ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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