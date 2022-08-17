Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı

17.08.2022 09:04
Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, daha önceden kavga ettiği kardeşlere pompalı tüfekle ateş açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, daha önceden kavga ettiği kardeşlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Demirkafa (47), Harun Demirkafa (43) ve Ahmet Demirkafa (39) adlı kardeşler ile M.G. adlı kişi arasında daha önce kavga çıktı. Dün akşam 3 kardeş ile karşılaşan M.G., iddiaya göre Ramazan, Harun ve Ahmet Demirkafa'ya pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Ramazan Demirkafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 kardeşin kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor. Olaydan sonra kaçan M.G.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavgada üç kardeşten biri öldü, ikisi yaralandı - Son Dakika
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