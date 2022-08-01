TARSUS DOĞA PARKI SAKİNLERİ BUZLU YİYECEKLERLE SERİNLİYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, hava sıcaklığının aşırı derecede arttığı günlerde buzlu yiyeceklerle serinletiliyor.

Tarsus Doğa Parkı'ndaki sevimli canlıların, son günlerde artan hava sıcaklığından etkilenmemeleri için serinletme işlemleri uygulanıyor. İlgi çeken hayvanlardan halka kuyruklu lemurlar başta olmak üzere, babun, örümcek maymunu ve ayılara, kokteyl şeklinde hazırlanmış buzlu meyve veya dondurulmuş yiyecekler veriliyor. Ekipler, özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde midilli atları hortum aracılığıyla sularken, aslan, kurt ve benzeri hayvanları ise fıskiye sistemleri ile serinletiyor. Ayı, geyik ve daha birçok çeşit hayvan da, özel havuzlarda serinlemenin keyfini yaşıyor.

HEM OYUN HEM BESLENME

Tarsus Doğa Parkı Biyologu Yılmaz Ölmez, 'Artan sıcaklıklardan dolayı, hayvanlarımızı rahatlatmak ve serinletmek amacıyla bazı hayvan türlerimize soğutulmuş buzlu meyve kokteylleri vererek, bazı hayvan türlerimize de fıskiyelerle su takviyesi yaparak serinletmeye çalışıyoruz. Buzlu meyvelerimizi maymunlarımıza, lemurlarımıza ve ayılarımıza veriyoruz. Onlar buzların içerisinde saklanan meyveleri ararken hem oyun oynuyor, hem de serinlemiş oluyorlar. Midillilerimizi ve kurtlarımızı ise fıskiyeli sularla serinletmeye çalışıyoruz. Kaplan, aslan gibi daha yırtıcı hayvanlarımızı da su havuzlarını doldurarak serinletiyoruz' diye konuştu.