TARSUS DOĞA PARKI SAKİNLERİ BUZLU YİYECEKLERLE SERİNLİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TARSUS DOĞA PARKI SAKİNLERİ BUZLU YİYECEKLERLE SERİNLİYOR

01.08.2022 13:32

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, hava sıcaklığının aşırı derecede arttığı günlerde buzlu yiyeceklerle serinletiliyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, hava sıcaklığının aşırı derecede arttığı günlerde buzlu yiyeceklerle serinletiliyor.

Tarsus Doğa Parkı'ndaki sevimli canlıların, son günlerde artan hava sıcaklığından etkilenmemeleri için serinletme işlemleri uygulanıyor. İlgi çeken hayvanlardan halka kuyruklu lemurlar başta olmak üzere, babun, örümcek maymunu ve ayılara, kokteyl şeklinde hazırlanmış buzlu meyve veya dondurulmuş yiyecekler veriliyor. Ekipler, özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle vaktinde midilli atları hortum aracılığıyla sularken, aslan, kurt ve benzeri hayvanları ise fıskiye sistemleri ile serinletiyor. Ayı, geyik ve daha birçok çeşit hayvan da, özel havuzlarda serinlemenin keyfini yaşıyor.

HEM OYUN HEM BESLENME

Tarsus Doğa Parkı Biyologu Yılmaz Ölmez, 'Artan sıcaklıklardan dolayı, hayvanlarımızı rahatlatmak ve serinletmek amacıyla bazı hayvan türlerimize soğutulmuş buzlu meyve kokteylleri vererek, bazı hayvan türlerimize de fıskiyelerle su takviyesi yaparak serinletmeye çalışıyoruz. Buzlu meyvelerimizi maymunlarımıza, lemurlarımıza ve ayılarımıza veriyoruz. Onlar buzların içerisinde saklanan meyveleri ararken hem oyun oynuyor, hem de serinlemiş oluyorlar. Midillilerimizi ve kurtlarımızı ise fıskiyeli sularla serinletmeye çalışıyoruz. Kaplan, aslan gibi daha yırtıcı hayvanlarımızı da su havuzlarını doldurarak serinletiyoruz' diye konuştu.

YORUMLAR
500
'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı 'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
Kaynak: DHA

Tarsus, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSUS DOĞA PARKI SAKİNLERİ BUZLU YİYECEKLERLE SERİNLİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:13:24. #1.12#
SON DAKİKA: TARSUS DOĞA PARKI SAKİNLERİ BUZLU YİYECEKLERLE SERİNLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement