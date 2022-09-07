Mersin'de suyu yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çayda suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Kösebalcı Mahallesi yakınlarında bulunan Tarsus Çayı civarına piknik yapmaya giden Tuncer Altundağ (42) ile Mehmet Ali Gül (24), çay üzerindeki barajın kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, Altundağ ve Gül'e halat ulaştırdı. Altundağ ve Gül, halata tutunarak, çaydan geçerek bulundukları yerden kurtarıldı.
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