İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, Altundağ ve Gül'e halat ulaştırdı. Altundağ ve Gül, halata tutunarak, çaydan geçerek bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA

Ali Gül, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de suyu yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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