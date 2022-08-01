Mersin'de asayiş uygulamalarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı.?

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 11-25 Temmuz'da ilçe genelinde asayiş uygulamaları yapıldı.

Çalışmalarda, 32 bin 901 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı.

Uygulamalarda 5 bin 498 aracı kontrol eden ekipler, eksikliklerinden dolayı 507 araca 493 bin 814 lira ceza uyguladı, 47 aracı da trafikten men etti.

İlçe genelindeki operasyonlarda da 15 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 142 fişek, 13 çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet, 138 gram uyuşturucu, 173 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 55 litre kaçak alkol, 367 kilogram kaçak tütün ve 2 gümüş sikke ele geçirildi.