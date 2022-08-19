Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

19.08.2022 08:07
Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldürülmesi ve 2'sinin yaralaması olayının şüphelisi baba ve oğlu tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kardeşten birinin öldürülmesi ve 2'sinin yaralaması olayının şüphelisi baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.D., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu M. G. ile oğlu Ü.G. yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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