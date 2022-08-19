Yapılan çalışma sonucu M. G. ile oğlu Ü.G. yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yaşayan M.G. (47) ile evinin damında görüştüğü R.D. (46), H.D. (42) ve A.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.G'nin av tüfeğiyle ateş ettiği 3 kardeş yaralandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayet zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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