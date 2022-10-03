Meclis'te yaptığı konuşma iki ülkeyi fena panikletti: Erdoğan bizi resmen tehdit ediyor

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika

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