Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

03.10.2022 16:10

Mersin'in Tarsus ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ciple çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

H.Ü'nün kullandığı 06 BDY 490 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen K.E'nin kullandığı 34 JS 1495 plakalı otomobil, otoyolda çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü K.E, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı 25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı 25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement