Kazada yaralanan tır sürücüsü Ş.O. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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