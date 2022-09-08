Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

08.09.2022 13:02
Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.S'nin evinde sahte içki üreterek ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 24 litre sahte içki, 1250 litre fermente edilmiş sahte içki, ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kök Hint keneviri ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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