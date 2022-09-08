İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.S'nin evinde sahte içki üreterek ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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