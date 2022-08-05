Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

05.08.2022 08:41
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çadırda kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih'in (6) adlı kişinin ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı. Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı. İncelemede Cizzah El Salih'in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor. - MERSİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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