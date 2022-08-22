Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

22.08.2022 13:58

Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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