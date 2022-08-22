Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika
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Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

22.08.2022 13:02
Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika

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