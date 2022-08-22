İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta, geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Son Dakika

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