İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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