Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

06.09.2022 10:12
Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçta 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçta 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hafif ticari aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, çuval ve poşetler içerisinde 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ş. ve B.Ş. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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