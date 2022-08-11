Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sokakta oynadığı iddia edilen 6 yaşındaki Alparslan Dince adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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