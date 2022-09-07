Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

07.09.2022 17:46
Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ş.O. (42) idaresindeki 01 AAE 333 plakalı hafriyat yüklü tır, D-750 karayolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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