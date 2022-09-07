Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ş.O. (42) idaresindeki 01 AAE 333 plakalı hafriyat yüklü tır, D-750 karayolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika