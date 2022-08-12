Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme - Son Dakika
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Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme

12.08.2022 10:39
Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı ileri sürülen pastanede denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyenik olmayan koşullarda üretim yapıldığı ileri sürülen pastanede denetim gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri, sağlıksız ortamda üretim yapıldığı ihbarı üzerine Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki işletmeyi inceledi.

İncelemede, ürünlerin arasında böcek bulunduğunu tespit eden ekipler, tutanak hazırladı.

Ekipler, analiz için ürünlerden numune de aldı.

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Kaynak: AA

Zabıta, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme - Son Dakika
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