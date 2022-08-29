Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Karasu mevkisinde meydana geldi. İki arkadaşıyla bölgeye gelen Emrah Kızıltoprak, piknik yaptıktan sonra yakındaki kanyonu gezmek istedi. Kanyonu gezdiği sırada kayalıklarda mahsur kalan Kızıltoprak, çıkmaya çalıştığı sırada düşerek kolundan yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanyonda mahsur kalan Kızıltoprak, ekiplerin iki saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kolundan yaralı Kızıltoprak, ambulans ile Çamlıyayla Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Boğazpınar, İtfaiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanyonda mahsur kalan kişi, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

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