Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı

15.08.2022 11:06
Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan A.E, elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla İ.Ö'nün aynı mahalledeki evine gitti.

Taraflar arasındaki tartışma, aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada İ.Ö, bıçakla bir polis memurunu kolundan yaraladı.

Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Hafif yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı - Son Dakika
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