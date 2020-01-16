Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız... - Son Dakika

Mersin 'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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