Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız... - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız...

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız..., System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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