Mersin'de kullanılmayan okul binaları "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü - Son Dakika
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Mersin'de kullanılmayan okul binaları "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

06.08.2022 18:21
Mersin'de kullanılmayan okul binaları "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan 4 köy okulu gerekli bakım ve onarımların ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan 4 köy okulu gerekli bakım ve onarımların ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi"yle Tarsus ilçesindeki Taşkuyu, Çavuşlu, Mahmutağa ve Çiçekli mahallelerindeki kullanılmayan okullarda çalışma yapıldı.

"Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülen binada, ilgili kurumlar farklı branşlarda eğitim vermeye başladı.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve diğer ilgililer merkezdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kullanılmayan okul binaları 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kullanılmayan okul binaları "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü - Son Dakika
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