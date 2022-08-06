Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan , Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve diğer ilgililer merkezdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi"yle Tarsus ilçesindeki Taşkuyu, Çavuşlu, Mahmutağa ve Çiçekli mahallelerindeki kullanılmayan okullarda çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kullanılmayan okul binaları 'Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü - Son Dakika

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