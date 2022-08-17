Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

17.08.2022 09:29
Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

Olay, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi. M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti. İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tarsus, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı 3 kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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