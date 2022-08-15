Buradaki cenaze törenine Aktaş'ın ailesi ve yakınları ile nişanlısı Feride Keçeli, Tarsus Emniyet Müdürü Ali Garanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever ve mesai arkadaşları katıldı. Törende polis üniforması giyen Feride Keçeli, gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi - Son Dakika

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