Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı

30.07.2022 09:21
Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Yeni Mahalle Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi.

Maya P..'nin kullandığı 34 FH 9877 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Maya P. ile yolcu olarak bulunan Deniz S yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tragger, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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