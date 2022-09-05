Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta cenaze töreninde kavga eden amca çocuklarından 3'ü tutuklandı. Olayda 6 kişi yaralanmıştı.

Tarsus Şehir Mezarlığında, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olan 2 grup önce sözlü sonra bıçak ve sopalı kavga ettiler. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, S.A., E.A., H.G., Y.A. E.A. ve G.A. adlı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. polisin müdahale ettiği kavgada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. adlı kişilerde adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN