Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı

05.09.2022 10:43
Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta cenaze töreninde kavga eden amca çocuklarından 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta cenaze töreninde kavga eden amca çocuklarından 3'ü tutuklandı. Olayda 6 kişi yaralanmıştı.

Tarsus Şehir Mezarlığında, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olan 2 grup önce sözlü sonra bıçak ve sopalı kavga ettiler. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, S.A., E.A., H.G., Y.A. E.A. ve G.A. adlı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. polisin müdahale ettiği kavgada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 5 kişiden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. adlı kişilerde adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mezarlıktaki kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement