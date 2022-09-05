Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama

05.09.2022 12:02

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mezarlıktaki cenazede 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mezarlıktaki cenazede 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Tarsus Şehir Mezarlığı'nda meydana geldi. Aile büyüğü Ramazan Ağsar'ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan S.A., Ş.A., T.A., İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.


YORUMLAR
500
Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement