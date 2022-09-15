Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

15.09.2022 10:32
Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobile düzenlenen 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobile düzenlenen 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde 10 Eylül'de otomobildeki 2 kişinin silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E.K. (26), A.M. (38) ve O.K. (25) yakalandı.

Olayda kullanılan tabanca da çalılık alanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Adresinde bulunmayan A.K'yi (45) arama çalışmaları sürüyor.

Gazipaşa Mahallesi'nde 33 NLN 58 plakalı otomobile silahla ateş açılması sonucu sürücü Mustafa Kırgın (58) ile yanındaki Orhan Yıldız (51) hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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