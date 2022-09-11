Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü

11.09.2022 11:32
Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde Mustafa Kırgın (58) yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Sürücü Kırgın ile araçta bulunan Orhan Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırılan Kırgın ile Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yılmaz, kurtarılamadı.

Cenazeler, hastanelerin morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 2 ölü (2) Son dakika haberleri! Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 2 ölü (2) Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kaynak: AA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement