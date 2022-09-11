Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde Mustafa Kırgın (58) yönetimindeki 33 NLN 58 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ateş açılan otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

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