Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu

01.08.2022 21:48
Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde oturan emekli polis memuru Burak Aktın (47), evinde ölü bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde oturan emekli polis memuru Burak Aktın (47), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'a giden ailesi Burak Aktın'dan haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın'ı yatağında ölü buldu. Emekli polis memuru Aktın'ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi. Emekli polis memuru Aktın'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu - Son Dakika

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