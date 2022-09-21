İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik , Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, ilçedeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi - Son Dakika

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