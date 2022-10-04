Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

04.10.2022 16:12
Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde 20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı.

Yaralı kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.

Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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