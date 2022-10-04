Barbaros Mahallesi'nde 20 Eylül 'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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