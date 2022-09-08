TARSUS'TA SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 GÖZALTI - Son Dakika
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TARSUS'TA SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 GÖZALTI

08.09.2022 13:12

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sahte içki üretilen bir eve operasyon düzenlendi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sahte içki üretilen bir eve operasyon düzenlendi. 24 litre sahte rakının ele geçirildiği operasyonda ev sahibi T.S., gözaltına alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında kaçak alkol üretip sattığına dair CİMER ihbarı bulunan T.S.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir adet pompalı tabir edilen tüfek, toplam 24 litre sahte rakı, bin 250 litre el yapımı rakı yapımında kullanılan mayalanmış üzüm fermenteleri, 5 kök Hint kenevir bitkisi ve 20 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli T.S., adli mercilere sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSUS'TA SAHTE İÇKİ OPERASYONUNA 1 GÖZALTI - Son Dakika

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