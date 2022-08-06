Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı

06.08.2022 14:30
Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit Uzman Onbaşı Sabri Acem'in anısına yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit Uzman Onbaşı Sabri Acem'in anısına yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehit Acem anısına 2016'da yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirildi.

İlçe protokolünün katılımıyla çeşmenin başında dua edildi, kurdele kesildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, şehitlere saygılarının ifadesi olarak çeşme yaptıklarını belirtti.

Uzman Onbaşı Sabri Acem 2016'da Diyarbakır'daki jandarma karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

YORUMLAR
500
Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor Tarsus'ta bir kişi öldürüldü Tarsus'ta bir kişi öldürüldü
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement