Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehit Acem anısına 2016'da yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı - Son Dakika

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