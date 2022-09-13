Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika
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Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

13.09.2022 00:04
Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde, Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 18 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı - Son Dakika
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