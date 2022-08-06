Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belen Mahallesi'nde yaşayan Ali Kumbul (30), evinin yanındaki tavuklara bakmak isterken husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tüfekle vuruldu.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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