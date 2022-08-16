23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - Son Dakika
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23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

16.08.2022 22:39
23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçi Uğur Taşyürek'in (62), 23 gün sonra evine 10 kilometre uzalıkta ormanda cesedi bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçi Uğur Taşyürek'in (62), 23 gün sonra evine 10 kilometre uzalıkta ormanda cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Hacıhamzalı Mahallesi'nde oturan çiftçi Uğur Taşyürek, 23 gün önce "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Taşyürek'in eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bugün akşam saatlerinde Taşyürek'in evine 10 kilometre uzaklıktaki Çatalca mevkisinde bulunan ormanlık alanda çürümeye başlamış erkek cesedi bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, cesedin Taşyürek'e ait olabileceğini değerlendirip, ailesine bilgi verdi. Olay yerine gelen yakınları, Taşyürek'i teşhis etti. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taşyürek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 gündür aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - Son Dakika

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