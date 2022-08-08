Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

08.08.2022 10:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisini av tüfeği ile vurarak öldüren, oğlunu da yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği evde yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisini av tüfeği ile vurarak öldüren, oğlunu da yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, büfe işletmecisi Mehmet Aşık (46) ile oğlu B.A., çocukların küfürleşmesi meselesinden çıkan tartışmada Y.K. tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. B.A. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Mehmet Aşık 2 Temmuz tarihinde tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahlı kavga sonrası olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği, 4 boş fişek ve 11 adet dolu fişek ele geçirilirken, kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.K., M.K., E.Y., M.R., A.A., M.R. ve O.K. sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısı gizlendiği evde yakalandı

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari durumda olan cinayet zanlısı M.A.'nın gizlendiği adresi tespit etti. Şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı - Son Dakika
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