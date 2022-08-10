İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan , burada, İyi Tarım Uygulamaları'na her zaman destek verdiklerini, çalışmaları üreticilere anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de üreticilere İyi Tarım Uygulamaları anlatıldı - Son Dakika

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