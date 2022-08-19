Tarsus Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, bir esnaf Ulu Cami yanındaki park içerisinde durumundan şüphe ettiği kişiyi zabıta ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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