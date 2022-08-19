Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı

19.08.2022 13:06
Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan kişi gözaltına alındı.

Tarsus Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, bir esnaf Ulu Cami yanındaki park içerisinde durumundan şüphe ettiği kişiyi zabıta ekiplerine bildirdi.

Parka giden ekipler, üzerinde sahte zabıta üniforması bulunan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen S.M'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde noter onaylı bir belge, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Ekipler, üzerindeki üniformaya el koydukları S.M'yi polise teslim etti.

Gözaltındaki S.M'nin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de sahte zabıta üniformalı kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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