Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı - Son Dakika
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Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı

19.08.2022 12:25
Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, zabıta üniformasıyla gezen Afgan kaçağı yakalayıp emniyet güçlerine tespit etti. Yurda kaçak olarak girdiği belirlenen şahıs sınır dışı edilecek.

Tarsus'ta bir esnaf, Ulu Cami yakınındaki parkta yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü üzerinde zabıta üniforması olan kişiyi görüp Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDEN CEP TELEFONU VE ÇOK SAYIDA SIM KARTI ÇIKTI

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20'li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

SINIR DIŞI EDİLECEK

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Afganistan, Tarsus, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı - Son Dakika

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