Dana sucuğundan tavuk eti çıktı - Son Dakika
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Dana sucuğundan tavuk eti çıktı

10.08.2022 10:18
Dana sucuğundan tavuk eti çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gıda denetiminde etiketsiz dana eti olarak satışa sunulan 10 kilogram sucuğun içerisinde tavuk eti olduğu ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan gıda denetiminde etiketsiz dana eti olarak satışa sunulan 10 kilogram sucuğun içerisinde tavuk eti olduğu ortaya çıktı.

Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışına yönelik yaptıkları denetimde Ergenekon Mahallesi'nde etiketsiz olarak satılan dana etinden sucuklara el koydu. Serolojik analiz incelemesi sonucunda dana eti olarak piyasaya sunulan sucuğun tavuk eti içerdiği ortaya çıktı. Bu ürünlerin satışıyla alakalı gerekli incelemeyi yapan ekipler, vatandaşa da gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Yetkililer, ilçede denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dana sucuğundan tavuk eti çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dana sucuğundan tavuk eti çıktı - Son Dakika
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