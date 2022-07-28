Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu

28.07.2022 13:54
Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni kırsal yerleşim yerleri tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni kırsal yerleşim yerleri tespit edildi.

Mersin Üniversitesinin açıklamasına göre, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığındaki ekip, ilçenin arazi kesimlerinde 7-29 Haziran tarihlerinde çalışma yaptı.

Arkeoloji ile sanat tarihi bölümlerinden öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de katıldığı araştırmalarda yeni kırsal yerleşim yerleri bulundu.

Ekipler, göçer yollarında da inceleme yaptı.

Tarsus'un kültür varlıklarının ortaya çıkarılması hedeflenen çalışmalar kapsamında "Tarsus Araştırmaları" başlıklı yayın hazırlandı.

Projeye destek veren Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan yardımcısı Fuat Togo da yazılı açıklamasında, arkeolojik çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilçe tarihine ve turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Bahçeye giden 62 yaşındaki adam 4 gündür kayıp Bahçeye giden 62 yaşındaki adam 4 gündür kayıp Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Arkeoloji, Edebiyat, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheliye küfür: Bir s.... gidin ülkelerine artık yettiniz be
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:04:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement