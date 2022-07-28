Projeye destek veren Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan yardımcısı Fuat Togo da yazılı açıklamasında, arkeolojik çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilçe tarihine ve turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Arkeoloji ile sanat tarihi bölümlerinden öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de katıldığı araştırmalarda yeni kırsal yerleşim yerleri bulundu.

Kaynak: AA

Arkeoloji, Edebiyat, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu - Son Dakika

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