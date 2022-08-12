TARSUS'TA HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLERİ SATAN PASTANEYE İNCELEME - Son Dakika
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TARSUS'TA HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLERİ SATAN PASTANEYE İNCELEME

12.08.2022 10:57

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, ihbarla gittikleri ve hijyenik koşullarda olmayan ürünleri satışa sunan pastaneye inceleme başlattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, ihbarla gittikleri ve hijyenik koşullarda olmayan ürünleri satışa sunan pastaneye inceleme başlattı.

İnsan sağlığına karşı üretilen ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştıran Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, çalışmalarını yoğunlukla sürdürüyor. İhbarları dikkate alan ekipler, kötü koşullarda üretim yapılan bir pastaneye giderek halk sağlığını etkileyen ürünlere el koydu. İçerisinde böcek ve sineklerin bulunduğu sağlıksız koşullarda üretilen pastane ürünleri için sağlık işleri ekipleri numune alıp inceleme başlattı. Gıda üretimi ve satışına yönelik saha denetimlerini sürdüren ekipler, incelemelerini de arttırıp halkı bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti. (DHA)

YORUMLAR
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Böcekli pastalara el konuldu Böcekli pastalara el konuldu Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme Mersin'de sağlıksız üretim yapıldığı iddia edilen pastaneye inceleme
Kaynak: DHA

Tarsus Belediyesi, Zabıta, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSUS'TA HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLERİ SATAN PASTANEYE İNCELEME - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARSUS'TA HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLERİ SATAN PASTANEYE İNCELEME - Son Dakika
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