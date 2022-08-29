Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

29.08.2022 10:43
Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kanyonda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kanyonda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Karasu mevkiinde meydana geldi. Beraberinde iki arkadaşı ile piknik amacıyla gittiği Karasu mevkiinde mahsur kalan ve çıkmak isterken de kolundan yaralanan Emrah Kızıltoprak'ı (35) Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla koordinasyona bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaklaşık 2 saatlik bir operasyondan sonra kurtarılan genç, 112 ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çamlıyayla, İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika

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