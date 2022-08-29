Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Boğazpınar Karasu mevkiinde meydana geldi. Beraberinde iki arkadaşı ile piknik amacıyla gittiği Karasu mevkiinde mahsur kalan ve çıkmak isterken de kolundan yaralanan Emrah Kızıltoprak'ı (35) Mersin Büyükşehir Belediyesi Çamlıyayla koordinasyona bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaynak: İHA

Çamlıyayla, İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kanyonda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika

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