Narkotik dedektör köpeği "Fındık"ın da destek verdiği aramada, bahçede ekili 382 kök Hint keneviri, 8 kilo 300 gram esrar, av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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