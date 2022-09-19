Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

19.09.2022 10:34

Mersin'in Toroslar ilçesi kırsalındaki bahçede Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesi kırsalındaki bahçede Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arslanköy Mahallesi kırsalındaki bahçede Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Fındık"ın da destek verdiği aramada, bahçede ekili 382 kök Hint keneviri, 8 kilo 300 gram esrar, av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bahçede Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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